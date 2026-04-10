Operar Avalonbay Communities - AVB CFD

Sobre AvalonBay Communities Inc

Avalonbay Communities, Inc. es un fondo de inversión inmobiliaria (REIT). Los segmentos operativos de la empresa incluyen Comunidades establecidas, Otras comunidades estabilizadas y Comunidades en desarrollo/rehabilitación. La empresa se dedica a desarrollar, reconstruir, adquirir y gestionar comunidades de apartamentos en Nueva Inglaterra, el área metropolitana de Nueva York/Nueva Jersey, el Atlántico Medio, el sureste de Florida, Denver, Colorado, el noroeste del Pacífico y el norte y el sur de California. Se centra en las áreas metropolitanas de estas regiones. La empresa suele obtener la propiedad de una comunidad de apartamentos mediante el desarrollo de una nueva comunidad en terrenos vacíos o con mejoras que arrasa, o mediante la adquisición de una comunidad existente. A la hora de seleccionar los terrenos para su desarrollo o adquisición, la empresa se centra en ubicaciones que estén cerca de centros de empleo en expansión, zonas de ocio, entretenimiento, tiendas y restaurantes.

El precio actual de la acción Avalonbay Communities en tiempo real es 169.75 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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