Operar Bollore SA - BOL CFD

Sobre Bollore SE

BOLLORÉ S.A. es una sociedad de cartera con sede en Francia que opera en más de 100 países. La compañía está activa en varias divisiones: Bolloré Logística en África, que incluye transporte de carga, estiba, líneas de navegación y ferrocarriles; Bolloré Logística con presencia en los cinco continentes; Bolloré Energía que suministra combustible doméstico y productos derivados del petróleo; IER que diseña, fabrica y comercializa terminales para controlar y leer boletos; Películas de plástico para condensadores, condensadores y envases; Baterías y supercondensadores, vehículos eléctricos; Autolib 'que ofrece una red de alquiler de coches eléctricos; Comunicación y Medios, que lanzó televisión digital terrestre (TDT); Plantaciones porque la Compañía posee plantaciones de palma aceitera y caucho, a través del Grupo Socfin y activos financieros.

El precio actual de la acción Bollore SA en tiempo real es 4.92 EUR. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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