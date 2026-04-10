Operar Dassault Aviat - AMfr CFD

Sobre Dassault Aviation SA

DASSAULT AVIATION S.A. es una empresa con sede en Francia, que opera a nivel mundial en la industria de la aviación civil y militar. La Empresa se especializa en el diseño, fabricación y venta de aviones de combate y aviones ejecutivos. Su cartera de productos incluye la familia Falcon para el mercado de la aviación civil, así como aeronaves Mirage 2000, Rafale y Neuron para el sector militar. También ofrece piezas de repuesto, herramientas y una gama de servicios, tales como soporte técnico, mantenimiento y reparación de equipos y piezas de fuselaje, entre otros. La Empresa tiene sus oficinas en Europa, Asia, Sudamérica y Oriente Medio. DASSAULT AVIATION S.A. tiene un número de filiales, ubicadas en Europa y América del Norte, incluyendo DFJ-Little Rock, Sogitec Industries, DFJ Wilmington Corp., DFJ Teterboro, Dassault Falcon Service - Le Bourget, Aero-Precision Repair & Overhaul Co., Inc, Dassault Procurement Services Inc., Dassault Aircraft Services y Midway Aircraft Instruments Company.

El precio actual de la acción Dassault Aviat en tiempo real es 325.85 EUR. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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