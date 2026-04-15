Operar Regency Centers Reit - REG CFD

Sobre Regency Centers Corp

Regency Centers Corporation es un fondo de inversión inmobiliaria (REIT). La Sociedad realiza todas sus operaciones a través de Regency Centers, L.P. (la Sociedad Operativa). Se dedica principalmente a la propiedad, la gestión, el arrendamiento, la adquisición y el desarrollo y la remodelación de centros comerciales a través de la Sociedad Operativa. La Compañía es propietaria de aproximadamente 298 propiedades y posee intereses parciales en otras 104 propiedades a través de inversiones no consolidadas en sociedades inmobiliarias. Las propiedades de la empresa incluyen Willa Springs, Dunwoody Hall, Alden Bridge, Hasley Canyon Village, Shiloh Springs, Bethany Park Place, Blossom Valley, Amerige Heights Town Center, Clayton Valley Shopping Center, French Valley Village Center, Warwick Square Shopping Center, Pleasant Hill Shopping Center, Black Rock, Snell & Branham Plaza, Applewood Shopping Center, Spring Valley Shopping Center, Bridgemill Market, Rivertowns Square y Point Royale Shopping Center, entre otros.

El precio actual de la acción Regency Centers Reit en tiempo real es 79.25 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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