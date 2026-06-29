Operar Kadant Inc - KAI

Sobre Kadant Inc.

Kadant Inc. es un proveedor mundial de tecnologías y sistemas de ingeniería que impulsa el procesamiento industrial sostenible. Los productos y servicios de la empresa ayudan a mejorar la eficiencia, optimizar la utilización de la energía y maximizar la productividad en las industrias de proceso. Permite a sus clientes reducir los residuos o generar rendimiento con los insumos, especialmente la fibra, la energía y el agua. Opera a través de tres segmentos. El segmento de Control de Flujo proporciona productos, sistemas y tecnologías diseñados a medida. El segmento de Procesamiento Industrial proporciona equipos, maquinaria y tecnologías utilizadas para reciclar papel, cartón y procesar madera para su uso en las industrias del embalaje, el papel tisú, los productos de madera y los combustibles alternativos, entre otros. El segmento de manipulación de materiales proporciona productos y sistemas de ingeniería utilizados para manipular materiales a granel y discretos para su procesamiento secundario o transporte en las industrias de agregados, minería, alimentos y gestión de residuos, entre otras.

El precio actual de la acción Kadant Inc en tiempo real es 322.75 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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