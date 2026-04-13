Operar EasyJet PLC - EZJgb CFD

Sobre easyJet plc

easyJet plc es una empresa con sede en el Reino Unido, que se dedica al negocio de las aerolíneas. La compañía opera una aerolínea europea de bajo coste de punto a punto. La Compañía opera una flota de aviones de un solo tipo. La Compañía opera una moderna flota de aviones de la familia Airbus A320. La compañía opera a través de dos segmentos, como son el negocio de las aerolíneas y el negocio de las vacaciones. El negocio de aerolíneas opera la red de rutas de easyJet. El negocio de Vacaciones vende paquetes vacacionales. El negocio de Vacaciones de la Compañía ofrece una gran variedad de tipos de vacaciones, como escapadas a ciudades, vacaciones en la playa, vacaciones en familia, vacaciones de lujo, vacaciones para adultos, vacaciones en lagos, vacaciones en régimen de autoservicio, vacaciones en grupo, vacaciones en tiendas, vacaciones por descubrir y vacaciones en villas James. La cartera de productos de la compañía incluye Standard Plus, Cabin Bags y Leisure fare (Essentials). La Compañía opera en aproximadamente 156 aeropuertos en unos 33 países. La flota de la Compañía incluye A319, A320, A320 neo y A321 neo.

El precio actual de la acción EasyJet PLC en tiempo real es 3.68431 GBP. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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