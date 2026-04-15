Operar Texas Pacific Land Corp - TPL CFD

Sobre Texas Pacific Land Corp

Texas Pacific Land Corp se dedica a la gestión de tierras, incluidos los derechos de autor, en beneficio de sus propietarios. Los segmentos operativos de la empresa son Gestión de Tierras y Recursos, y Servicios y Operaciones de Agua. La empresa opera como terrateniente en el estado de Texas con aproximadamente 880.000 acres de tierra en el oeste de Texas. El segmento de Gestión de Tierras y Recursos se centra en la gestión de los derechos de propiedad de petróleo y gas de TPL y de los acres de superficie situados en más de 19 condados diferentes. Sus flujos de ingresos consisten principalmente en cánones de petróleo y gas, arrendamientos comerciales, ventas de terrenos, servidumbres y ventas de materiales. La división de Servicios y Operaciones de Agua ofrece varias soluciones, como el abastecimiento de agua, el desarrollo de infraestructuras, el seguimiento del agua, la analítica, las pruebas de pozos, la recogida/tratamiento/reciclaje del agua producida y los servicios de eliminación del agua producida.

El precio actual de la acción Texas Pacific Land Corp en tiempo real es 417.44 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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