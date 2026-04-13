Operar First Trust Dow Jones Internet Index Fund - FDN CFD

Sobre First Trust Dow Jones Internet Index Fund

La inversión busca resultados de inversión que se correspondan en general con el precio y el rendimiento (antes de las comisiones y gastos del fondo) de un índice de renta variable denominado Dow Jones Internet Composite Index SM (el "índice").El fondo invertirá normalmente al menos el 90% de su patrimonio neto (incluidos los préstamos de inversión) en las acciones ordinarias que componen el índice. El índice es un compuesto de sus dos subíndices, el Dow Jones Internet Commerce Index y el Dow Jones Internet Services Index. Este ETF ofrece exposición a las empresas que obtienen al menos la mitad de sus ventas de Internet, un grupo único de valores que presenta una fuerte inclinación hacia las empresas tecnológicas, con una pizca de empresas de consumo también.

El precio actual de la acción First Trust Dow Jones Internet Index Fund en tiempo real es 248.05 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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