Operar D.R. Horton - DHI CFD

Sobre D R Horton Inc

DR. Horton, Inc. es una empresa de construcción de viviendas. La Compañía tiene operaciones en 84 mercados en 29 estados de los Estados Unidos. Los segmentos de la Compañía incluyen sus 44 divisiones de construcción de viviendas, sus operaciones de servicios financieros y sus otras actividades comerciales. En el segmento de construcción de viviendas, la Compañía construye y vende casas unifamiliares separadas y casas adosadas, como casas unifamiliares, dúplex, triplex y condominios. Las 44 divisiones de construcción de viviendas de la Compañía se agregan en seis segmentos: Región Este, Región Centro Sur, Región Centro Oeste, Región Oeste, Región Suroeste y Región Sudeste. En el segmento de servicios financieros, la Compañía vende hipotecas y cobra aranceles por agencia de seguros de títulos y servicios de cierre. La Compañía tiene subsidiarias que realizan operaciones relacionadas con seguros; construir y poseer propiedades de alquiler que generen ingresos; poseer bienes raíces no residenciales, incluyendo terrenos y mejoras en los ranchos, y poseer y operar activos relacionados con el petróleo y el gas.

El precio actual de la acción D.R. Horton en tiempo real es 143.76 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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