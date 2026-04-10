Operar Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton Se - MCfr CFD

Sobre LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE

LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE es una empresa de bienes de lujo. Sus actividades de negocio se dividen en diversos grupos de negocio, incluyendo Vino y Alcohol, Moda y Artículos de Cuero, Perfumes y Cosméticos, Relojes y Joyas, Venta minorista selectiva y Otras actividades. La Empresa tiene aproximadamente 70 marcas y más de 3,950 tiendas en todo el mundo. Produce vinos espumosos y tranquilos de diversas regiones vitivinícolas, así como whisky. El negocio de Moda y Artículos de Cuero incluye marcas, tales como Louis Vuitton, Fendi, Donna Karan, Loewe, Marc Jacobs, Celine y Edun. Se centra en el negocio de perfumes, maquillaje y cremas, así como ofrece una amplia variedad de marcas, como Christian Dior, Guerlain y Kenzo. El sector de Relojes y Joyas opera en dos segmentos: relojería de alta calidad, así como joyería y joyería fina. Sus empresas de Venta minorista selectiva operan en Europa, América del Norte, Asia y el Oriente Medio. Sus otras actividades incluyen grupo Les Echos, Royal Van Lent y Cheval Blanc.

El precio actual de la acción Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton Se en tiempo real es 485.4 EUR. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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