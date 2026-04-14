Operar Kimball Electronics, Inc. - KE CFD

Sobre Kimball Electronics Inc

Kimball Electronics, Inc. es un proveedor de soluciones de fabricación multifacético. La empresa ofrece servicios de fabricación de productos electrónicos por contrato (EMS) y servicios de fabricación diversificados, incluido el apoyo a la cadena de suministro y la ingeniería, a clientes de los mercados finales de la automoción, la medicina, la industria y la seguridad pública. La empresa ofrece productos electrónicos duraderos. Sus servicios de fabricación por contrato diversificados incluyen componentes no electrónicos, productos médicos desechables, plásticos moldeados de precisión y equipos de automatización, prueba e inspección de la producción. Sus servicios de fabricación, incluyendo la ingeniería y el apoyo a la cadena de suministro, utilizan capacidades comunes de producción y apoyo a nivel mundial. tiene unidades de negocio ubicadas en los Estados Unidos, China, México, Polonia, Rumania y Tailandia, y cada una de estas unidades de negocio se califican como segmentos operativos. Además, la filial de la empresa, GES Holdings, Inc. tiene operaciones ubicadas en Estados Unidos, China, India, Japón y Vietnam.

El precio actual de la acción Kimball Electronics, Inc. en tiempo real es 26.51 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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