Operar Baxter International - BAX CFD

Sobre Baxter International Inc

Baxter International Inc., a través de sus subsidiarias, proporciona productos renales y hospitalarios. La compañía opera a través de dos segmentos: productos hospitalarios y renal. Su negocio de Productos Hospitalarios fabrica soluciones estériles intravenosas y conjuntos de administración, medicamentos premezclados y sistemas de reconstitución de fármacos, viales y jeringas prellenados para medicamentos inyectables, productos de nutrición intravenosas, terapias de nutrición parenteral, bombas de infusión sanguínea, anestésicos inhalatorios y productos de biocirugía. El negocio de Renal ofrece una cartera para satisfacer las necesidades de los pacientes con enfermedad renal en etapa terminal o enfermedad renal irreversible y lesiones renales agudas, incluidas tecnologías y terapias para diálisis peritoneal, hemodiálisis, terapia de reemplazo renal continua y servicios adicionales de diálisis. Sus productos son utilizados por hospitales, centros de diálisis de riñones, hogares de ancianos, centros de rehabilitación, consultorios médicos y por pacientes en el hogar bajo supervisión médica.

El precio actual de la acción Baxter International en tiempo real es 16.93 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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