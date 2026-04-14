Operar Fast Retailing Co., Ltd. - 9983 CFD

Sobre Fast Retailing Co Ltd

FAST RETAILING CO., LTD. es una sociedad de cartera con sede en Japón dedicada principalmente al negocio de la ropa. La Compañía opera en cuatro segmentos comerciales. El segmento de UNIQLO en Japón se dedica a la venta de ropa informal, como ropa para hombres, mujeres, niños y bebés, así como otros productos en el mercado doméstico bajo la marca UNIQLO. El segmento de UNIQLO en el Extranjero se dedica a la venta de ropa informal bajo la marca UNIQLO en los mercados extranjeros. El segmento de GU se dedica a la venta de ropa informal en Japón y en el extranjero bajo la marca GU. El segmento de Marcas Globales se dedica a la planificación, fabricación y venta de prendas de vestir bajo las marcas de Theory, COMPTOIR DES COTONNIERS, PRINCESSE tam.tam, PLST y J BRAND en el mercado doméstico y en el extranjero. La Compañía también se dedica al negocio inmobiliario y otros negocios.

El precio actual de la acción Fast Retailing Co., Ltd. en tiempo real es 74501.4 JPY. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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