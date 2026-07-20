Operar Las Vegas Sands Corp - LVS

Sobre Las Vegas Sands Corp.

Las Vegas Sands Corp. es un desarrollador de propiedades de destino (resorts integrados) que ofrece alojamiento, juegos, entretenimiento y venta minorista, instalaciones para convenciones y exhibiciones, famosos restaurantes de chefs y otros entretenimientos. La Compañía posee y opera resorts integrados en Asia y los Estados Unidos. Las principales actividades operativas y de desarrollo de la Compañía ocurren en tres áreas geográficas: Macao, Singapur y los Estados Unidos. En Macao, los segmentos de la Compañía incluyen The Venetian Macao; Sands Cotai Central; El parisino Macao; Four Seasons Macao; Sands Macao, y Other Asia (comprende las operaciones de ferry de la Compañía y varias otras operaciones). En Singapur, los segmentos de la Compañía incluyen Marina Bay Sands. En los Estados Unidos, los segmentos de la Compañía incluyen Las Vegas Operating Properties. La Compañía también ofrece programas de fidelidad de clubes de jugadores en sus propiedades, que brindan acceso a recompensas, privilegios y eventos exclusivos para miembros.

El precio actual de la acción Las Vegas Sands Corp en tiempo real es 45.58 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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