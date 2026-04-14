Operar Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. - 9104 CFD

Sobre Mitsui OSK Lines Ltd

Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. es una empresa con sede en Japón que se dedica al negocio del transporte marítimo internacional. El segmento de buques de carga seca a granel se dedica a la explotación de buques de carga seca a granel. El segmento de transporte de energía se dedica a la explotación de buques especiales no regulares, como los carboneros que transportan carbón para la generación de energía térmica, los buques de transporte de petróleo, el negocio marítimo y los buques de gas natural licuado, así como el negocio de transporte de carga marítima. El segmento de buques portacontenedores se dedica a la explotación de buques portacontenedores y terminales de contenedores. El segmento de buques de transporte de automóviles, transbordadores y buques RORO costeros se dedica a la explotación de buques de transporte de automóviles. El segmento de negocios asociados se dedica al negocio inmobiliario, así como al negocio de cruceros, al negocio de fletamento y al negocio de personal temporal. El segmento "Otros" se dedica principalmente a la gestión de buques, al negocio financiero, como la financiación de grupos, a los servicios de información, a la agencia contable y a la consultoría marítima.

El precio actual de la acción Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. en tiempo real es 6450.5 JPY. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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