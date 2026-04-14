Operar The Kroger Co. - KR CFD

Sobre Kroger Co

THE KROGER CO. (Kroger) fabrica y procesa alimentos para la venta en sus supermercados. La Compañía opera supermercados, tiendas de varios departamentos, joyerías y tiendas de conveniencia en los Estados Unidos. A partir del 3 de febrero de 2018, había operado aproximadamente 3.900 supermercados propios o arrendados, tiendas de conveniencia, tiendas de joyería fina, bodegas de distribución y plantas de producción de alimentos a través de divisiones, subsidiarias o afiliadas. Estas instalaciones se encuentran en todo los Estados Unidos. A partir del 3 de febrero de 2018, Kroger operaba, ya sea directamente o a través de sus subsidiarias, mas de 2.700 supermercados bajo una variedad de nombres de pancartas locales, de los cuales mas de 2.200 tenían farmacias y alrededor de 1.500 tenían centros de combustible. A partir del 3 de febrero de 2018, la Compañía ofreció ClickList y Harris Teeter ExpressLane, orden personalizada en línea, recogida en los servicios de la tienda en mas de 1.000 de sus supermercados. P$$T, Check This Out y Heritage Farm son las tres marcas. Sus otras marcas incluyen Simple Truth y Simple Truth Organic.

El precio actual de la acción The Kroger Co. en tiempo real es 66.51 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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