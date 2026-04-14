Operar Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - 8306 CFD

Sobre Mitsubishi UFJ Financial Group Inc

Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. es una compañía financiera con base en Japón. La Compañía opera a través de siete segmentos. El segmento Corporativo y Minorista brinda servicios relacionados con las agencias de finanzas, bienes raíces y valores a individuos nacionales, pequeñas y medias empresas. El segmento Banca Corporativa provee servicios financieros, inmobiliarios y de agencias de valores compañías japonesas en Japón y en el extranjero. El segmento Global CIB provee servicios financieros para empresas no japones. El segmento Banco Comercial Global provee servicios financieros para individuos, pequeñas y mediana empresas en bancos comerciales de propiedad extranjera. El segmento de Fideicomisarios proporciona servicios de gestión de activos y gestión de activos. El segmento de Mercado provee a los clientes servicios de cambio, efectivo y valores, transacciones de mercado y liquidez y gestión de efectivo. El otro segmento se dedica al negocio de gestión.

El precio actual de la acción Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. en tiempo real es 2833.96 JPY. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

Descubra más acciones con gráficos, datos vitales y actualizaciones de precios en tiempo real: Fibra Terrafina, Invesco DWA Technology Momentum ETF, Mastercard Inc, China Railway Group Limited, UnitedHealth Group y Eutelsat Communications. Para obtener más información, consulte los perfiles de las empresas en Capital.com.