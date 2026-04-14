Operar Kyocera Corporation - 6971 CFD

Sobre Kyocera Corp

KYOCERA CORPORATION se dedica a diversos campos, desde componentes de cerámica finos hasta dispositivos electrónicos, equipos, servicios y redes. La compañía opera a través de siete segmentos: El grupo de piezas de cerámica fina, el grupo de piezas semiconductoras, el grupo de productos de cerámica aplicada, el grupo de dispositivos electrónicos, el grupo de equipos de telecomunicaciones, el grupo de equipos informáticos y otros. Los productos de la compañía incluyen componentes para equipos de procesamiento de semiconductores y equipos para la fabricación de paneles de pantalla plana, componentes informáticos y de telecomunicaciones, componentes de maquinaria industrial en general, sustratos de zafiro, componentes de automoción, productos de energía solar, herramientas de corte, médicas e implantes dentales, joyas y productos relacionados con la cerámica aplicada, impresoras de páginas y productos multifuncionales. También ofrece sistemas informáticos y servicios de telecomunicaciones, negocio de ingeniería, negocio de consultoría de gestión, materiales para semiconductores, materiales químicos y negocio de desarrollo de bienes raíces.

El precio actual de la acción Kyocera Corporation en tiempo real es 2573.62 JPY. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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