Operar Invesco WilderHill Clean Energy ETF - PBW CFD

Sobre Invesco WilderHill Clean Energy ETF

El índice se compone de valores de empresas que cotizan en una bolsa importante de Estados Unidos y que se dedican a la promoción de energías más limpias y a la conservación, o que son importantes para el desarrollo de energías limpias. Los valores se incluyen en el índice en función de la evaluación del proveedor del índice de que dichas empresas se beneficiarán sustancialmente de una transición social hacia el uso de energías más limpias, renovables con cero emisiones de CO2 y la conservación. Este ETF ofrece una forma única de jugar a la energía limpia, centrándose en empresas que se centran en fuentes de energía más ecológicas y generalmente renovables y en tecnologías que facilitan una energía más limpia. El perfil de exposición sectorial del PBW puede diferir de fondos como el ICLN; el PBW tiene una fuerte presencia de empresas tecnológicas, repartiendo el resto de la exposición entre industriales, materiales, empresas de consumo, servicios públicos e incluso empresas sanitarias.

El precio actual de la acción Invesco WilderHill Clean Energy ETF en tiempo real es 34.94 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

Descubra más acciones con gráficos, datos vitales y actualizaciones de precios en tiempo real: TV Azteca, S.A.B. de C.V., Ames, RCL Foods Limited, Green Dot Corporation Class A ,, The York Water y NIO Limited. Para obtener más información, consulte los perfiles de las empresas en Capital.com.