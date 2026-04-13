Operar Brixmor Property Group - BRX CFD

Sobre Brixmor Property Group Inc

Brixmor Property Group Inc. es un fondo de inversión inmobiliaria (REIT) gestionado internamente. La empresa lleva a cabo sus operaciones principalmente a través de Brixmor Operating Partnership LP y sus filiales (colectivamente, la Operating Partnership). La empresa se dedica a la propiedad, la gestión, el arrendamiento, la adquisición, la enajenación y la remodelación de centros comerciales minoristas a través de la sociedad operativa. Los proyectos de la empresa incluyen Dickson City Crossings, East Port Plaza, Fox Run, Gateway Plaza, Old Bridge Gateway, Pointe Orlando, Shops at Palm Lakes, Stewart Plaza, Tinley Park Plaza, Tyrone Gardens, Vail Ranch Center, Venice Village, Village at Mira Mesa y Westminster City Center. La cartera nacional de la empresa se encuentra principalmente en zonas comerciales establecidas en las 50 principales áreas estadísticas metropolitanas de Estados Unidos, y sus centros comerciales están principalmente anclados por minoristas no discrecionales y orientados al valor, así como por proveedores de servicios orientados al consumidor.

El precio actual de la acción Brixmor Property Group en tiempo real es 29.46 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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