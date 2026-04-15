Operar Thor Industries - THO CFD

Sobre Thor Industries, Inc.

Thor Industries, Inc. fabrica una gama de vehículos recreativos (RV) en los Estados Unidos y vende esos vehículos principalmente en los Estados Unidos y Canadá, así como piezas y accesorios relacionados. La empresa opera a través de tres segmentos declarables: Vehículos Recreativos Remolcables de Norteamérica, Vehículos Recreativos Motorizados de Norteamérica y Vehículos Recreativos Europeos. El segmento de vehículos recreativos remolcables norteamericanos está formado por Airstream (remolcable), Heartland (incluyendo Cruiser RV y DRV), Jayco (incluyendo Jayco remolcable, Starcraft y Highland Ridge), Keystone (incluyendo CrossRoads y Dutchmen), KZ (incluyendo Venture RV) y Tiffin Group (Vanleigh RV). El segmento de vehículos recreativos motorizados de Norteamérica está formado por Airstream (motorizada), Jayco (incluyendo Jayco motorizada y Entegra Coach), Thor Motor Coach y Tiffin Group (Tiffin Motorhomes, Inc). El segmento de Vehículos Recreativos Europeos consiste únicamente en el negocio de EHG.

El precio actual de la acción Thor Industries en tiempo real es 75.71 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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