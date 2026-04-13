Operar Extra Space Storage - EXR CFD

Sobre Extra Space Storage, Inc.

Extra Space Storage Inc. es un fondo de inversión inmobiliaria (REIT) integrado, autoadministrado y autogestionado. La empresa posee, explota, gestiona, adquiere, desarrolla y reconstruye propiedades de autoalmacenamiento, o tiendas. Los segmentos de la empresa incluyen las operaciones de autoalmacenamiento y el reaseguro de inquilinos. Las actividades de operaciones de autoalmacenamiento incluyen las operaciones de alquiler de tiendas de propiedad exclusiva. Las actividades de reaseguro de inquilinos incluyen el reaseguro de riesgos relacionados con la pérdida de bienes almacenados por los inquilinos en sus tiendas. La actividad de la Sociedad se lleva a cabo a través de su sociedad operativa, Extra Space Storage LP (la Sociedad Operativa). Los principales activos de la Sociedad son un socio general y los intereses de los socios limitados en su sociedad operativa.

El precio actual de la acción Extra Space Storage en tiempo real es 138.83 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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