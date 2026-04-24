Operar Honeywell International Inc - HON CFD

Sobre Honeywell International Inc

HONEYWELL INTERNATIONAL INC. es una empresa de fabricación y tecnología. La compañía opera en tres segmentos: Aeroespacial, Soluciones de Automatización y Control (ACS) y Materiales y Tecnologías de Alto Rendimiento (PMT). Su segmento aeroespacial suministra motores de aviones, aviónica integrada, soluciones de sistemas y de servicio y productos y servicios relacionados para fabricantes de aviones, líneas aéreas, operadores de aeronaves, servicios militares y contratistas de defensa y espacio. El segmento ACS proporciona soluciones ambientales y de energía; sensores, interruptores y controles para soluciones de detección y productividad; productos de seguridad y para combatir incendios; productos de seguridad industrial y soluciones y servicios de construcción para viviendas, edificios comerciales e instalaciones industriales. El segmento PMT desarrolla y fabrica materiales, tecnologías de proceso y soluciones de automatización. Su segmento PMT incluye UOP Russell LLC (UOP), soluciones de procesos y negocios de materiales avanzados.

El precio actual de la acción Honeywell International Inc en tiempo real es 212.61 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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