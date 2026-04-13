Operar VanEck Vectors Biotech ETF - BBHus CFD

Sobre VanEck Vectors Biotech ETF

Dichas empresas pueden incluir compañías de mediana capitalización y empresas extranjeras que cotizan en una bolsa estadounidense. Este ETF ofrece una exposición específica a la industria de la biotecnología, un rincón del sector sanitario capaz de ofrecer grandes rendimientos, pero que también presenta una importante volatilidad. Teniendo en cuenta este perfil de riesgo/rendimiento, el acceso a la biotecnología a través de la envoltura cotizada en bolsa tiene un atractivo evidente: permite a los inversores distribuir la exposición, aumentando así la oportunidad de tener un valor que dé un gran golpe.

El precio actual de la acción VanEck Vectors Biotech ETF en tiempo real es 190.02 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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