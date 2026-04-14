Operar Fujikura Ltd. - 5803 CFD

Sobre Fujikura Ltd

Fujikura Ltd. es una empresa con sede en Japón dedicada principalmente a la fabricación y venta de productos para la energía, la información y la comunicación, la electrónica y la automoción, así como a la prestación de servicios relacionados. La empresa opera en cuatro segmentos de negocio. El segmento de la Compañía de Energía e Información y Comunicación se dedica al suministro de cables eléctricos, cables de comunicación, alambres de aluminio, alambres recubiertos, fibras ópticas, cables ópticos, piezas de comunicación, componentes ópticos, equipos ópticos y equipos de red, así como a los trabajos de construcción. El segmento Electronics Company se dedica al suministro de placas de circuitos impresos, cables electrónicos, piezas de discos duros y conectores diversos. El segmento de la empresa de electrónica para automóviles se dedica al suministro de arneses de cables para automóviles y equipos eléctricos. El segmento de la empresa inmobiliaria se dedica al negocio de arrendamiento de inmuebles. La empresa también se dedica a los nuevos negocios.

El precio actual de la acción Fujikura Ltd. en tiempo real es 5872.4 JPY. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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