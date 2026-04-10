Operar Beazley PLC - BEZ CFD

Sobre Beazley PLC

BEAZLEY PLC es una sociedad de cartera. Los segmentos de la Empresa incluyen Vida, accidentes y salud, que abarca protección contra riesgos de vida, salud, accidentes personales, deportes y protección de ingresos; Marina, que abarca una amplia gama de clases marítimas, incluyendo riesgos de casco, energía, carga y especies, piratería, satélites, aviación, secuestros y rescates, y riesgos de guerra; Riesgos políticos y de contingencia, que abarca riesgos de terrorismo, violencia política, expropiación y crédito, así como riesgos de contingencia y riesgos asociados con la frustración de contratos; Propiedades, que abarca a nivel mundial seguros de propiedad comercial, de alto valor para propietarios de viviendas y de construcción e ingeniería; Reaseguros, que se especializa en la garantía de seguros de catástrofe inmobiliaria, propiedad por riesgo, choque de siniestros, exceso agregado de pérdidas y negocios prorrateados, y Líneas especializadas, que abarca seguros de responsabilidad profesional, responsabilidad de gestión y responsabilidad ambiental, incluyendo arquitectos e ingenieros, asistencia sanitaria, cibernética y abogados.

El precio actual de la acción Beazley PLC en tiempo real es 12.695 GBP. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

Descubra más acciones con gráficos, datos vitales y actualizaciones de precios en tiempo real: Northwest Pipe, Lantronix, NOW Inc., Sun Country Airlines Holdings, Inc., Marker Therapeutics, Inc. y Vaccinex, Inc.. Para obtener más información, consulte los perfiles de las empresas en Capital.com.