Operar Danone - BN CFD

Sobre Danone SA

DANONE S.A. se dedica a controlar empresas en forma directa o indirecta y a la coordinación de las actividades y funciones principales. La Compañía opera a través de cuatro segmentos: la división de Productos Lácteos Frescos, la división de Aguas, la división de Nutrición de la Vida Temprana y la división de Nutrición Médica. La división de Productos Lácteos Frescos se dedica a la producción y distribución de yogures, productos lácteos fermentados y especialidades lácteas. La división de Aguas se compone del negocio de aguas naturales junto con Aquadrinks (aguas saborizadas y enriquecidas con vitaminas con extractos naturales de zumo de fruta, zumo de frutas y vitaminas). La división de Nutrición de la Vida Temprana se centra en nutrición adecuada en los primeros 1.000 días, desde el inicio del embarazo hasta los dos años de edad, así como produce y distribuye alimentos especializados para bebés y niños pequeños para complementar la lactancia materna. La división de Nutrición Médica se dedica a la producción y distribución de alimentos especializados para personas con ciertas enfermedades o personas mayores frágiles.

El precio actual de la acción Danone en tiempo real es 69.03 EUR. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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