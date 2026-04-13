Operar Exelon Corp - EXC CFD

Sobre Exelon Corporation

EXELON CORPORATION es una empresa controladora de servicios públicos. La compañía opera a través de nueve segmentos que comprenden Exelon Generation Company, seis segmentos de comercialización de energía LLC's (generación), que incluyen Atlántico Medio, región central, New England, New York, ERCOT y otras regiones; Commonwealth Edison Company (ComEd); PECO Energy Company (PECO) y Baltimore Gas and Electric Company (BGE). Su segmento de generación consta de las actividades de generación, prestación física y comercialización de energía a través de diferentes regiones geográficas. Su segmento ComEd consta de la compra-venta minorista de electricidad y la provisión de servicios de transmisión y distribución de electricidad a clientes por menor. Su segmento PECO consta de la compra-venta minorista de electricidad y la provisión de servicios de transmisión y distribución de electricidad. Su segmento BGE consta de la compra-venta minorista de electricidad y gas natural y la provisión de servicios de transmisión y distribución de electricidad y de distribución de gas.

El precio actual de la acción Exelon Corp en tiempo real es 48.05 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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