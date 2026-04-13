Operar CityDev - C09sg CFD

Sobre City Developments Limited

City Developments Limited es una empresa inmobiliaria global con sede en Singapur que cuenta con una red que abarca aproximadamente 112 ubicaciones en 29 países y regiones. La cartera de la empresa comprende residencias, oficinas, hoteles, apartamentos con servicios, centros comerciales y desarrollos integrados. Ha desarrollado más de 47.000 viviendas y posee más de 23 millones de pies cuadrados de superficie bruta en activos residenciales, comerciales y de hostelería en todo el mundo. Su diversificado banco de suelo global ofrece 3,5 millones de pies cuadrados de superficie. Sus segmentos incluyen la promoción inmobiliaria, las operaciones hoteleras y las propiedades de inversión. El segmento de promoción inmobiliaria desarrolla y adquiere propiedades para su venta. El segmento de operaciones hoteleras posee y gestiona hoteles. El segmento de propiedades de inversión desarrolla y adquiere propiedades de inversión para su arrendamiento. Sus filiales son Allinvest Holding Pte Ltd, Adelanto Investments Pte. Ltd., Aquarius Properties Pte. Ltd., Beaumont Properties Limited y Busy Bee Ventures Limited, entre otras.

El precio actual de la acción CityDev en tiempo real es 8.32 SGD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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