Operar Sociedad Química y Minera de Chile S.A. - SQM CFD

Sobre Sociedad Quimica y Minera de Chile (ADR)

Sociedad Química y Minera de Chile S.A., es productor de nitrato de potasio y yodo. La compañía produce nutrientes vegetales de especialidad, derivados de yodo, litio y sus derivados, cloruro de potasio, sulfato de potasio y ciertos productos químicos industriales. Sus segmentos son nutrientes vegetales de especialidad, químicos industriales, yodo y derivados, litio y derivados, potasio y otros productos y servicios. Los nutrientes vegetales de especialidad son fertilizantes que permiten a los agricultores mejorar el rendimiento y la calidad de determinados cultivos. Los productos químicos industriales tienen una variedad de aplicaciones en procesos químicos, como la fabricación de vidrio y nitratos industriales. El yodo y sus derivados se utilizan en las industrias de medios de contraste para rayos X y biocidas, entre otras. El litio y sus derivados se utilizan en baterías, grasas y fritas para la producción de cerámica. El cloruro de potasio es un producto básico fertilizante que es producido y vendido por la empresa en todo el mundo.

El precio actual de la acción Sociedad Química y Minera de Chile S.A. en tiempo real es 87.14 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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