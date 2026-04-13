Operar iShares MSCI Chile Capped ETF - ECH CFD

Sobre iShares MSCI Chile Capped ETF

Por lo general, el fondo invertirá al menos el 80% de sus activos en los valores que componen el índice subyacente y en inversiones que tengan características económicas sustancialmente idénticas a los valores que componen el índice subyacente. El índice subyacente es un índice de capitalización bursátil ajustado al free float que está diseñado para medir el rendimiento de los segmentos de capitalización grande, media y pequeña del mercado de renta variable chileno. Para los inversores que buscan invertir en el país, el ECH es una de las únicas opciones disponibles, ya que la mayoría de los ETFs no ofrecen ninguna asignación a la nación emergente, excepto los fondos amplios de América Latina.

El precio actual de la acción iShares MSCI Chile Capped ETF en tiempo real es 43.07 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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