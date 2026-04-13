Operar First Horizon National - FHN CFD

Sobre First Horizon Corp

First Horizon Corporation es un holding bancario que presta servicios financieros diversificados principalmente a través de su principal filial, First Horizon Bank (el Banco). Los segmentos de la empresa incluyen la banca regional, la banca especializada y la corporativa. El segmento de Banca Regional ofrece productos y servicios financieros, incluidos los préstamos tradicionales y la captación de depósitos, a clientes comerciales y de consumo principalmente en el sur de Estados Unidos y otros mercados seleccionados. La Banca Regional también ofrece servicios de inversión, gestión de patrimonios, planificación financiera, fideicomisos y gestión de activos para clientes particulares. Las líneas de negocio de la Banca Especializada incluyen préstamos basados en activos, préstamos hipotecarios en depósito, bienes raíces comerciales, financiación de franquicias, banca corresponsal, financiación de equipos, hipotecas y seguros de títulos. El segmento corporativo consiste principalmente en funciones de apoyo corporativo que incluyen la gestión de riesgos, la auditoría, la contabilidad, las finanzas, la oficina ejecutiva y las comunicaciones corporativas.

El precio actual de la acción First Horizon National en tiempo real es 24.24 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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