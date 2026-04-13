Operar Equity Residential - EQR CFD

Sobre Equity Residential

EQUITY RESIDENTIAL es un fideicomiso de inversión de bienes raíces. El negocio principal de la Compañía es la adquisición, desarrollo y administración de propiedades residenciales multifamiliares. Sus segmentos incluyen Boston, Nueva York, Washington D.C., California del Sur, San Francisco, Seattle y Otros Mercados. El California del Sur incluye Los Ángeles, San Diego y Orange County. Los Otros Mercados incluyen Phoenix. Se dedica al arrendamiento de unidades de apartamentos a los residentes. Se centra en el alquiler de propiedades de apartamentos en mercados urbanos y suburbanos de alta densidad costeros. Al 31 de diciembre de 2016, la Compañía poseía 302 propiedades ubicadas en 10 estados y en el Distrito de Columbia, que constaban de 77,458 unidades de apartamentos. Los proyectos de la Compañía incluyen The Alton, 455 Eye Street, 855 Brannan, Cascade, One Henry Adams, 340 Fremont y Vista 99. ERP Operating Limited Partnership (ERPOP) lleva a cabo el negocio de propiedad residencial multifamiliar de EQUITY RESIDENTIAL.

El precio actual de la acción Equity Residential en tiempo real es 60.33 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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