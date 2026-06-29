Operar Lennar - LEN

Sobre Lennar Corporation

Lennar Corporation es una proveedora de servicios financieros relacionados con bienes raíces, bienes raíces comerciales, administración de inversiones y compañía financiera. La Compañía es una constructora de casas que opera en varios estados. Sus segmentos incluyen Construcción de casas Este, Construcción de casas Central, Construcción de casas Oeste, Servicios Financieros Lennar y Multi familia Lennar. Es un desarrollador de propiedades de alquiler multifamiliares. Sus operaciones de construcción de viviendas incluyen la construcción y venta de viviendas unifamiliares adosadas y separadas, así como la compra, desarrollo y venta de terrenos residenciales. Opera principalmente bajo la marca Lennar. El segmento de Servicios financieros de Lennar incluye financiamiento hipotecario, seguro de título y servicios de cierre tanto para compradores de sus casas como para otros. El segmento de viviendas multifamiliares de Lennar se enfoca en el desarrollo de una cartera de propiedades institucionales de alquiler multifamiliares en los mercados de los Estados Unidos.

El precio actual de la acción Lennar en tiempo real es 93.38 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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