Operar Evonik Industries AG - EVK CFD

Sobre Evonik Industries AG

Evonik Industries AG (Evonik) es una empresa alemana de especialidades químicas que opera en cuatro segmentos: El segmento de Nutrición y Cuidado produce especialidades químicas, principalmente para su uso en bienes de consumo para las necesidades diarias y la alimentación, así como la nutrición para la alimentación animal y los productos sanitarios; el segmento de Eficiencia de los Recursos ofrece soluciones de materiales para productos respetuosos con el medio ambiente y eficientes energéticamente utilizados en las industrias de la automoción, los adhesivos y la construcción, entre otros; el segmento de Materiales de Rendimiento produce materiales poliméricos y sus productos intermedios, principalmente para los sectores del caucho, los plásticos y la agricultura, y el segmento de Servicios comprende la gestión de las instalaciones, los servicios públicos y la gestión de residuos, así como los servicios técnicos, de tecnología de procesos, de ingeniería y de logística para los segmentos químicos y los clientes externos en las instalaciones de la empresa. Su accionista mayoritario es RAG Stiftung.

El precio actual de la acción Evonik Industries AG en tiempo real es 17.34 EUR. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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