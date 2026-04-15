Operar ProShares Short QQQ - PSQ CFD

Sobre ProShares Short QQQ

La inversión busca resultados de inversión diarios antes de comisiones y gastos que correspondan a la inversa (-1x) de la rentabilidad diaria del US Tech 100 Index®.El fondo invierte en instrumentos financieros que ProShare Advisors considera que, en combinación, deberían producir rendimientos diarios coherentes con el objetivo de inversión del fondo. Este ETF ofrece una exposición inversa a un índice compuesto por los 100 mayores valores no financieros del NASDAQ, lo que lo convierte en una opción potencialmente atractiva para los inversores que buscan apostar contra este sector de la economía estadounidense. Sin duda, PSQ no debería formar parte de una cartera de compra y mantenimiento a largo plazo, pero puede ser una herramienta útil para los inversores más activos que busquen cubrir la exposición existente o apostar por un descenso de los principales valores no financieros del NASDAQ. Los inversores también tienen la opción de vender en corto un fondo tradicional del NASDAQ, aunque esta estrategia suele implicar mayores pérdidas potenciales que la utilización de un ETF inverso.

El precio actual de la acción ProShares Short QQQ en tiempo real es 29.34 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

Descubra más acciones con gráficos, datos vitales y actualizaciones de precios en tiempo real: Consumer Portfolio Services, Forward Industries, Grainger PLC, Greencore Group PLC, Franklin Resources y Eyenovia, Inc.. Para obtener más información, consulte los perfiles de las empresas en Capital.com.