Operar TC Energy Corporation - US - TRP CFD

Sobre TC Energy Corp (USA)

TC Energy Corporation es una empresa de infraestructuras energéticas con sede en Canadá. Los segmentos de la empresa incluyen los gasoductos canadienses de gas natural, los gasoductos estadounidenses de gas natural, los gasoductos de líquidos y la energía y el almacenamiento. La compañía opera en tres negocios principales: Gasoductos de gas natural, gasoductos de líquidos y energía y almacenamiento. Su red de gasoductos de gas natural transporta el gas natural desde las cuencas de suministro hasta las empresas de distribución local, las plantas de generación de energía, los gasoductos de interconexión, las terminales de exportación de gas natural licuado (GNL) y otras empresas en Canadá, Estados Unidos (EE.UU.) y México. Su infraestructura de oleoductos para líquidos conecta el suministro de petróleo crudo de Alberta con los mercados de refino de EE.UU. en Illinois, Oklahoma y la Costa del Golfo de EE.UU., así como el suministro de petróleo crudo de EE.UU. desde el centro de mercado clave de Cushing (Oklahoma) hasta la Costa del Golfo de EE.UU. Su negocio de energía incluye 4.200 megavatios de capacidad de generación situados en Alberta, Ontario, Quebec y Nuevo Brunswick.

El precio actual de la acción TC Energy Corporation - US en tiempo real es 60.89 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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