Operar USA TODAY Co Inc - TDAY CFD

Sobre Gannett Co Inc

Gannett Co., Inc. es una empresa de medios de comunicación y soluciones de marketing con enfoque digital. Los segmentos de la empresa incluyen la publicación y las soluciones de marketing digital. El segmento de Publicaciones consiste en publicidad nacional que consiste en publicidad impresa y digital, entrega a domicilio de publicaciones, impresión comercial y acuerdos de distribución. El segmento de Soluciones de Marketing Digital consiste en soluciones de marketing digital, publicidad y marketing, y múltiples servicios, entre los que se incluyen la publicidad en buscadores, la publicidad gráfica, la optimización de búsquedas, las redes sociales, el desarrollo de sitios web, los productos de presencia en la web y las soluciones de software como servicio. La cartera de activos de medios de comunicación de la empresa incluye USA TODAY, organizaciones de medios locales en más de 46 estados de Estados Unidos y Newsquest. La empresa también es propietaria de las empresas de servicios de marketing digital ReachLocal, Inc, UpCurve, Inc, y WordStream, Inc.

El precio actual de la acción USA TODAY Co Inc en tiempo real es 7 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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