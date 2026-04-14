Operar NRG Energy - NRG CFD

Sobre NRG Energy Inc

NRG Energy, Inc. es una empresa de servicios al consumidor, que se dedica a producir y vender energía y productos y servicios relacionados, a nivel nacional en Estados Unidos y Canadá. La empresa vende energía, gas natural y servicios domésticos y energéticos, y desarrolla soluciones sostenibles bajo las marcas NRG, Reliant, Direct Energy, Green Mountain Energy, Stream y XOOM Energy. La Compañía tiene una base de clientes, que incluye aproximadamente seis millones de clientes domésticos, así como clientes comerciales, industriales y mayoristas, apoyados por aproximadamente 18.000 megavatios (MW) de generación. La Compañía opera a través de cuatro segmentos: Texas, Este, Oeste/Servicios/Otros y Actividades Corporativas. El segmento de Texas incluye toda la actividad relacionada con las operaciones de clientes, plantas y mercados en Texas. El segmento Este incluye toda la actividad relacionada con las operaciones de clientes, plantas y mercados en el Este. El segmento Oeste/Servicios/Otros incluye los activos y actividades Segmento de actividades corporativas.

El precio actual de la acción NRG Energy en tiempo real es 171.49 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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