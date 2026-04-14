Operar High Templar Tech Limited - HTT CFD

Sobre Qudian Inc - ADR

Qudian Inc es un holding con sede en China que se dedica principalmente a la explotación de una plataforma tecnológica de crédito a clientes en línea. A través de su plataforma tecnológica, la empresa opera dos segmentos. El segmento de servicios de crédito a plazos se dedica al negocio tradicional de crédito a plazos en línea, incluidos los servicios de crédito a plazos en efectivo y los servicios de crédito a plazos de mercancías. El segmento de Servicios Transaccionales ofrece servicios de recomendación y remisión de préstamos a terceros proveedores de servicios financieros y no asume ningún riesgo crediticio. La empresa utiliza tecnologías basadas en big data, como la inteligencia artificial, para dar servicio a los consumidores jóvenes y móviles. La empresa opera una plataforma en línea, con casi todas las transacciones facilitadas a través de dispositivos móviles. Los prestatarios pueden solicitar pequeños créditos. Los prestatarios aprobados pueden disponer de su crédito en efectivo con el desembolso de dinero en sus cuentas Alipay en forma digital. La empresa desarrolla su actividad en el mercado chino.

El precio actual de la acción High Templar Tech Limited en tiempo real es 2.573 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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