Operar BT Group PLC - BT.A CFD

Sobre BT Group plc

BT Group plc es una empresa de servicios de comunicaciones. La Compañía se dedica a la venta de servicios y servicios de voz fija, banda ancha, telefonía móvil y televisión, así como a diversos servicios de comunicaciones que van desde telefonía y banda ancha hasta soluciones de tecnología de información en red (TI) y protección de seguridad cibernética. La Compañía opera en cuatro segmentos: Servicios Globales, Empresa, Consumidor y Openreach. Sus servicios globales se dedican a proporcionar servicios de TI en red gestionados. Su empresa proporciona servicios de comunicaciones y de TI en el Reino Unido y la República de Irlanda. El segmento Consumidor es un proveedor de servicios de voz fija y banda ancha en el Reino Unido. Openreach proporciona servicios, como conexiones de cobre y fibra entre sus intercambios, y hogares y negocios.

El precio actual de la acción BT Group PLC en tiempo real es 2.155 GBP. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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