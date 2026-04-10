Operar Eurazeo - RFp CFD

Sobre Eurazeo SE

Eurazeo SE es una sociedad de inversión con sede en Francia. La empresa posee una cartera diversificada de más de 18.000 millones de euros en activos gestionados en todos los sectores empresariales, incluidos 12.900 millones de euros de terceros, invertidos en más de 430 empresas. La Compañía opera a través de cinco divisiones de inversión: Eurazeo Capital con inversiones en Iberchem, Albingia o Europcar Mobility Group; Eurazeo PME con inversiones en Dessange o In'Tech Medical; Eurazeo Growth con inversiones en Doctolib o PayFit; Eurazeo Brands con inversiones en consumo y retail, incluyendo belleza con Pat McGrath Labs, moda con Bandier, hogar con Herschel Supply, ocio, bienestar o empresas de alimentación con Q Mixers; Eurazeo Patrimoine con inversiones en inmuebles e infraestructuras con C2S Group, Dazeo o Reden Solar. La empresa apoya también el sector digital con Idinvest Venture a través de inversiones en Ornikar, una autoescuela online o M Pharma, una empresa biofarmacéutica.

El precio actual de la acción Eurazeo en tiempo real es 43.33 EUR. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

Descubra más acciones con gráficos, datos vitales y actualizaciones de precios en tiempo real: Hecla Mining Company, Inter Parfums, Promotora y Operadora de Infraestructura, S. A. B. de C. V., United Overseas Insurance Limited, Toyo Seikan Group Holdings, Ltd. y Hilton Worldwide Holdings Inc.. Para obtener más información, consulte los perfiles de las empresas en Capital.com.