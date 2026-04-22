Operar Hilton Worldwide Holdings Inc. - HLT CFD

Sobre Hilton Worldwide Holdings Inc

HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC. es una compañía de hospitalidad. La Compañía se dedica a la tenencia, arrendamiento, gestión y franquicia de hoteles y resorts. Los segmentos de la Compañía incluyen tenencia, así como administración y franquicia. Su cartera global de propiedades propias y arrendadas incluye una gama de hoteles en ciudades de puerta de enlace, como Nueva York, Londres, San Francisco, Chicago, Sao Paolo y Tokio. El segmento de administración y franquicia de la Compañía administra hoteles y licencias de sus marcas a los franquiciados. Su cartera de marcas incluye Hilton Hotels & Resorts, Waldorf Astoria Hotels & Resorts, Conrad Hotels & Resorts, Canopy by Hilton, Curio-A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton, Embassy Suites by Hilton, Hilton Garden Inn, Hampton by Hilton, Tru by Hilton, Homewood Suites by Hilton y Home2 Suites by Hilton. Al 31 de diciembre de 2016, la Compañía poseyó, arrendó, administró u otorgó franquicias a 4.875 propiedades hoteleras y recreativas, en total 796.440 habitaciones en 104 países y territorios.

El precio actual de la acción Hilton Worldwide Holdings Inc. en tiempo real es 336.74 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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