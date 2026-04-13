Operar Freeport-McMoRan - FCX CFD

Sobre Freeport-McMoRan Inc

FREEPORT-MCMORAN INC. (FCX) es una empresa minera. La Compañía opera a través de activos geográficos con reservas de cobre, oro y molibdeno, y productor de cobre comercializado. Los segmentos de la compañía incluyen productos de cobre refinado, cobre concentrado, oro, molibdeno, petróleo y otros. Los segmentos de la compañía incluyen las minas de cobre Morenci, Cerro Verde, Grasberg, las operaciones Rod & Refining y las operaciones de petróleo y gas de Estados Unidos (EE. UU.). La compañía ha organizado sus operaciones en cinco divisiones, que incluyen las minas de cobre de América del Norte, la minería de América del Sur, la minería de Indonesia y las minas de molibdeno. La cartera de activos de la Compañía incluye el distrito de minerales Grasberg en Indonesia, depósitos de cobre y oro y operaciones mineras en las Américas, incluido el distrito de minerales Morenci en gran escala en América del Norte y la operación Cerro Verde en América del Sur.

El precio actual de la acción Freeport-McMoRan en tiempo real es 68.32 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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