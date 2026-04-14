Operar Toyo Seikan Group Holdings, Ltd. - 5901 CFD

Sobre Toyo Seikan Group Holdings Ltd

Toyo Seikan Group Holdings, Ltd. es un fabricante de envases con sede en Japón. La empresa opera en cuatro segmentos de negocio. El segmento relacionado con los envases de embalaje se dedica a la fabricación y venta de latas para conservas y otros productos metálicos, productos de plástico, vidrio y papel, así como a la fabricación y venta por contrato de productos en aerosol y al archivado de mercancías generales. El segmento relacionado con las placas de acero se dedica a la fabricación y venta de placas de acero y de acero procesado. El segmento de Material Funcional ofrece sustratos de disco, películas de función óptica, esmaltes y gel coat. El segmento inmobiliario se dedica al alquiler de edificios e instalaciones comerciales. El segmento Otros se dedica a la fabricación y venta de aleaciones duras, maquinaria y herramientas, materiales agrícolas, venta de productos petrolíferos, así como al negocio de las agencias de seguros.

El precio actual de la acción Toyo Seikan Group Holdings, Ltd. en tiempo real es 3338.7 JPY. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

Descubra más acciones con gráficos, datos vitales y actualizaciones de precios en tiempo real: ParkwayLife Reit, Amkor Technology, Inc., CNB Financial, Alibaba Group Holding Limited, Mudrick Capital Acquisition Corporation II y FUTURE PLC ORD 15P. Para obtener más información, consulte los perfiles de las empresas en Capital.com.