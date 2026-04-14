Operar Hecla Mining Company - HL CFD

Sobre Hecla Mining Company

Hecla Mining Company se dedica a descubrir, adquirir, desarrollar y producir plata, oro, plomo y zinc. La Compañía y sus subsidiarias proporcionan metales preciosos y básicos a los Estados Unidos y alrededor del mundo. Produce concentrados de plomo, zinc y flotación colectiva, que comercializa a medida para fundiciones y brokers , y lingotes de oro sin refinar (dore) de oro y plata. Sus segmentos incluyen las unidades de Greens Creek, Lucky Friday, Casa Berardi y San Sebastian. Está enfocado en su proyecto de San Sebastián; North Valley de Silver Valley; Unidad de Greens Creek en la isla Almirantazgo de Alaska; el distrito productor de plata cerca de Durango, México; la región de Abitibi, el noroeste de Quebec, Canadá; los proyectos de Rock Creek y Montanore en el noroeste de Montana y el distrito de Creede en el sudoeste de Colorado. Produce concentrados de zinc, plomo y flotación colectiva en su unidad Greens Creek y concentrados de flotación de plomo y zinc en su unidad Lucky Friday.

El precio actual de la acción Hecla Mining Company en tiempo real es 19.84 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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