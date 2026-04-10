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Sobre DNB Bank ASA
DNB BANK ASA es una institución financiera con sede en Noruega dedicada a la prestación de servicios financieros, incluyendo préstamos, ahorros, servicios de asesoramiento, seguros y productos de pensiones para clientes minoristas y corporativos. Además, el Banco también ofrece servicios de banca por Internet, servicios móviles y tarjetas, así como servicios de cambio de divisas y de banca de inversión.
El precio actual de la acción Dnb en tiempo real es 308.3 NOK. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.
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