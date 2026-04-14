Operar ProShares Short S&P500 - SH CFD

Sobre ProShares Short S&P500

Se trata de un índice ponderado por la capitalización bursátil y ajustado a la cotización de 500 empresas operativas y fondos de inversión inmobiliaria estadounidenses, seleccionadas mediante un proceso que tiene en cuenta criterios como la liquidez, el precio, la capitalización bursátil, la viabilidad financiera y la cotización. Este ETF ofrece una exposición inversa a un índice compuesto por acciones estadounidenses de gran capitalización, lo que lo convierte en una opción potencialmente atractiva para los inversores que buscan apostar contra este sector de la economía estadounidense. Definitivamente, el SH no debería encontrarse en una cartera de compra y mantenimiento a largo plazo, pero puede ser una herramienta útil para los inversores más activos que busquen cubrir la exposición existente o apostar por un descenso de los valores estadounidenses de gran capitalización. Los inversores también tienen la opción de simplemente vender en corto un fondo tradicional de gran capitalización, aunque esa estrategia generalmente implicará mayores pérdidas potenciales que la utilización de un ETF inverso.

El precio actual de la acción ProShares Short S&P500 en tiempo real es 35.58 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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