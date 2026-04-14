Operar Bread Financial Holdings Inc - BFH CFD

Sobre Alliance Data Systems Corporation

Alliance Data Systems Corporation es un proveedor de soluciones de marketing, fidelización y pago basadas en datos que presta servicio a grandes industrias basadas en el consumo. La empresa ayuda a sus socios a crear y aumentar la fidelidad de los clientes en múltiples puntos de contacto utilizando tecnologías tradicionales, digitales, móviles y emergentes. La empresa opera a través de dos segmentos: LoyaltyOne y Card Services. El segmento LoyaltyOne incluye proveedores de servicios financieros, tiendas de comestibles, farmacias, minoristas de petróleo y minoristas especializados. LoyaltyOne opera el programa de recompensas AIR MILES y BrandLoyalty. Card Services ofrece programas de tarjetas de crédito privadas, de marca compartida, de uso general y para empresas, pagos digitales, incluido Bread, y servicios financieros de marca Comenity. El segmento de Servicios de Tarjetas también ofrece soluciones de gestión de riesgos, originación de cuentas, financiación, procesamiento de transacciones, atención al cliente, cobros y servicios de marketing.

El precio actual de la acción Bread Financial Holdings Inc en tiempo real es 83.03 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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