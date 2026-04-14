Operar Konica Minolta, Inc. - 4902 CFD

Sobre Konica Minolta Inc

KONICA MINOLTA, INC. es una empresa con sede en Japón que se dedica principalmente al negocio de la oficina y otros negocios. La empresa opera en cuatro segmentos de negocio. El segmento de Oficina desarrolla, fabrica y vende máquinas multifuncionales y consumibles relacionados, y proporciona servicios de soluciones relacionadas. El segmento de Impresión Profesional desarrolla, fabrica y vende sistemas de impresión digital y consumibles relacionados, y ofrece diversos servicios, soluciones y servicios de impresión. El segmento de Sanidad ofrece sistemas de diagnóstico por imagen (diagnóstico digital por rayos X, sistemas de diagnóstico por ultrasonidos, etc.), así como servicios de digitalización médica, redes y soluciones. El segmento de Materiales y Equipos Industriales incluye los campos de materiales y componentes, el campo de los sistemas ópticos industriales.

El precio actual de la acción Konica Minolta, Inc. en tiempo real es 573.5 JPY. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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